Adıyaman'da Uzun Zamandır Görülmeyen Etçil Çekirge Tekrar Ortaya Çıktı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde uzun zamandır görülmeyen etçil çekirge tekrar görüldü.

Geçtiğimiz yıllarda göl kenarında görülen etçil çekirge bu yıl hava sıcaklığının yüksek seyretmesi nedeniyle tekrar ortaya çıktı. Sulak alanlarda görülen çekirge yine aynı bölgede görüldü. Etçil olması nedeniyle yürüyüş yapan ve tarımsal faaliyetlerde bulunan vatandaşlar yetkililerden önlem alınmasını istedi. - ADIYAMAN