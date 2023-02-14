Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adıyaman'da Ulu Cami yerle bir oldu

Yerel Haberler

Adıyaman'da Ulu Cami yerle bir oldu

Adıyaman'da Dulkadirogulları tarafından 1300'lü yıllarda yapılan ve çeşitli dönemlerde restorasyon gören Ulu Cami tamamen yıkıldı.

Adıyaman'da Dulkadirogulları tarafından 1300'lü yıllarda yapılan ve çeşitli dönemlerde restorasyon gören Ulu Cami tamamen yıkıldı.

Adıyaman'daki birçok cami de depremde büyük hasar aldı. Adıyaman Sümer Meydanında yer alan Ulu Cami, Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki ilk deprem ile tamamen yıkıldı. Dulkadiroğulları Beyliği zamanında yapılan cami daha sonra birçok kez onarım gördü. Caminin 1902 yılında restore edildiği ve şu anki halini aldığı biliniyor. Geçtiğimiz yıl bakım ve onarım yapılan cami depremde yerle bir oldu.

Adıyaman'da sadece Ulu Cami değil birçok tarihi camide de hasar oluştu. Birçoğunun minaresi yıkıldı. Yıkılan minareler camilere zarar verdi. Eskisaray, Yenipınar, Musalla, Kab. Sıratut gibi camilerin minareleri yıkıldı. - ADIYAMAN

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Adıyaman Cami Yerel Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title