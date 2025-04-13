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Adıyaman'da Türk Polis Teşkilatı'nın 180. Yılı Kutlandı

Adıyaman'da Türk Polis Teşkilatı'nın 180. Yılı Kutlandı
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Adıyaman'da, Türk Polis Teşkilatının 180. yılı kapsamında motorize ekipler Aile Yılı temalı pankart açarak konuya dikkat çekti. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici, emniyet teşkilatına teşekkür etti.

Adıyaman'da, Türk Polis Teşkilatının 180. yılı kutlamaları kapsamında motorize ekipler, Aile Yılı temalı pankart açtı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Aile Yılı temalı açtıkları pankartla çarşı merkezinde tur atarak konuya dikkat çekti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici, "Türk Polis Teşkilatı'nın 180. yılını kutluyorum. Aile yılında bizlere ve bakanlığımıza vermiş oldukları destekten dolayı Adıyaman İl Emniyet Müdürü Alper Uzman'a ve Adıyaman İl Emniyet Teşkilatına teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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