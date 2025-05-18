Adıyaman'da Tilki Kurtarma Operasyonu

Adıyaman'da, bir binanın tepesine çıkan tilki ekipleri ve inşaat işçilerini harekete geçirdi.

Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı eski valilik yanında bulunan yapımı devam eden 5 katlı bir binanın tepesine çıkan tilkiyi fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ile inşaat işçileri çatıda adeta köşe kapmaca oynadı. İlki uzun uğraşlar sonucunda yakalanarak çatıdan indirildi. Tilki itfaiye ekiplerince doğaya bırakılmak üzere götürüldü. - ADIYAMAN