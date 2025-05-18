Adıyaman'da Tilki Kurtarma Operasyonu

Adıyaman'da Tilki Kurtarma Operasyonu
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Adıyaman'da bir binanın tepesine çıkan tilki, itfaiye ekipleri ve inşaat işçilerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, uzun uğraşlar sonucunda tilkiyi yakaladı ve doğaya bıraktı.

Adıyaman'da, bir binanın tepesine çıkan tilki ekipleri ve inşaat işçilerini harekete geçirdi.

Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı eski valilik yanında bulunan yapımı devam eden 5 katlı bir binanın tepesine çıkan tilkiyi fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ile inşaat işçileri çatıda adeta köşe kapmaca oynadı. İlki uzun uğraşlar sonucunda yakalanarak çatıdan indirildi. Tilki itfaiye ekiplerince doğaya bırakılmak üzere götürüldü. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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