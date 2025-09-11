Adıyaman'da Tarım Arazilerinin Korunması İçin Değerlendirme Toplantısı

Adıyaman'da tarım arazilerinin korunması, geliştirilmesi ve daha verimli kullanılmasına yönelik değerlendirme toplantı, Vali Osman Varol başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, tarım alanlarına izinsiz şekilde yapılan ve kamuoyunda "Bağ evi" olarak bilinen kaçak yapıların önlenmesi için uygulanacak yaptırımlar ele alındı. Ayrıca, tarım arazilerinin tarım dışı amaçlarla kullanılmasının önüne geçilmesine yönelik yürütülecek çalışmalar değerlendirildi.

Tarım kenti Adıyaman'da, verimli toprakların korunması ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla ilgili kurumlar arasında iş birliğinin artırılması gerektiği vurgulandı. Denetimlerin sıklaştırılması, mevcut mevzuatın etkin bir şekilde uygulanması ve vatandaşlara yönelik bilinçlendirme faaliyetlerinin yaygınlaştırılması konusunda fikir birliğine varıldı.

Toplantı sonunda Vali Osman Varol, alınan kararların Adıyaman'daki tarım arazilerinin korunmasına katkı sunmasını temenni ederek, tüm kurumlara çalışmalarında başarılar diledi. - ADIYAMAN