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Adıyaman'da Süt Üreticilerine Süt Soğutma Tankı Dağıtımı Yapıldı

Adıyaman'da Süt Üreticilerine Süt Soğutma Tankı Dağıtımı Yapıldı
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, GAP Bölge Kalkınma İdaresi'nin finansmanıyla düzenlenen programda süt üreticilerine 250 litrelik 15 adet süt soğutma tankı dağıtıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde süt üreticilerine süt soğutma tankı dağıtıldı.

Gölbaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programda GAP Bölge Kalkınma İdaresi'nin finansmanıyla hayata geçirilen proje kapsamında Adıyaman İlinde Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği ve Ürünlerinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması süt üreticilerine süt soğutma tankı dağıtıldı.

İlçedeki proje kapsamında süt üreticilerine 250 litrelik 15 adet süt soğutma tankı dağıtıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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