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Adıyaman'da Süne ile Mücadele Toplantısı Gerçekleştirildi

Adıyaman'da Süne ile Mücadele Toplantısı Gerçekleştirildi
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Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2025 üretim yılı Bitki Sağlığı Uygulama Programı kapsamında süne ile mücadele çalışmalarını görüşmek üzere bir toplantı düzenledi. Toplantıya İl Müdürü Abdulkadir Akkan ve diğer yetkililer katıldı.

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce süne ile mücadele toplantısı gerçekleştirildi.

2025 üretim yılı Bitki Sağlığı Uygulama Programı kapsamında Adıyaman'da yürütülecek süne mücadelesi çalışmaları konusunda İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan başkanlığında yapılan toplantıya İl Müdür Yardımcısı Nihat Yılmaz, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Erdal Yılmaz ve mücadele çalışmalarında görev alacak teknik personel katılım sağladı.

Toplantıda süne çalışmalarının yürütüleceği alanların ilçeler bazında dağılımı, eğitim/yayım faaliyetleri ve bu kapsamda yürütülecek çalışmalarda ilçelerle koordinasyonun sağlanmasına yönelik konular istişare edildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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