Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan, Adıyaman'da sulama projelerinin tamamlanmasıyla 1 milyon 750 bin dekar arazının sulanacağını belirtti. Özkan, badem üretimini desteklemek için çiftçilere teşvikler ve düşük faizli kredilerin sunulması gerektiğini söyledi.

Adıyaman'da sulama projeleriyle 1 milyon 750 bin dekar arazi sulanacak

Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan, Adıyaman'da sulama projelerinin tamamlanmasıyla 1 milyon 750 bin dekar arazının sulanacağını kaydetti.

Adıyaman'da kuru tarım yapıldığını ve sulu tarıma geçilmesinin elzem olduğunu belirten Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan, mevcut sulama projelerinin bir an önce tarıma kazandırılması gerektiğini vurguladı.

Başkan Özkan, "Barajların tamamlanıp sulama başladığında 1 milyon 750 bin dekar arazi sulanacak. İlimizde ürün deseni tamamen değişecek. Badem üretimi son 10 yılda büyük bir gelişim yaşadı. Badem üretiminde ilimiz ülke genelinde en üst seviyelere yerleşmiştir. Badem üretimini daha da ileriye taşıyabilmek adına çeşitli teşvikler verilmeli, başta bademcilik olmak üzere meyve ağaçları için düşük faizli uygun krediler ve projeler çiftçilerimize sunulmalıdır. Badem fiyatları hasat döneminden önce ve girdi maliyetleri hesaplanarak açıklanmalıdır" dedi. - ADIYAMAN