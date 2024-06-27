Üye Girişi
Haberler

Adıyaman'da Silahla Ateş Etme Videosu Paylaşan Şahıs Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da bir şahıs, sosyal medya üzerinden paylaştığı silahla ateş etme videosu sonrası gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şahıs yakalanarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Adıyaman'da, bir şahıs sosyal medya üzerinden paylaştığı silahla ateş etme videosu sonrası yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından suç unsurlarının tespiti amacıyla yapılan sanal devriye faaliyetleri neticesinde sosyal medya hesapları üzerinden silahla ateş etme görüntüleri tespit edilen Z.K., isimli şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Silahla ateş ettiği esnada çektiği videoyu sosyal medyadan paylaşan ve daha sonra polis ekiplerince tespit edilen Z.K., yakalanarak gözaltına alındı.

İki adet tabancanın da ele geçirildiği olayda polis ekiplerince gözaltına alınan Z.K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sosyal Medya Adıyaman Güvenlik 3.Sayfa Yerel Güncel Haberler

İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi

İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi

 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz

 Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

Bakmadan Geçme

28 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 28 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Mehmet Yalçınkaya evli mi, çocuğu var mı? 28 Haziran 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 28 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 28 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 28 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 28 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 28 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 28 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 28 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 28 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 28 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 28 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Oktay Kaynarca'nın saçı protez mi, peruk mu? MasterChef Furkan kimdir? 2024 Masterchef Furkan Ayna kaç yaşında, nereli? Çekya Türkiye maçında kaç sarı kart çıktı? Avrupa Şampiyonası kart rekoru kaç?
Kemal Sunal repliğiyle yapılan bel altı paylaşım Ayşe Ateş'i isyan ettirdi: Yeter ulan, yeter!

Kemal Sunal repliğiyle yapılan bel altı paylaşım Ayşe Ateş'i isyan ettirdi: Yeter ulan, yeter!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title