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Adıyaman'da Seyir Halindeki Kamyondan Yola Beyaz Kum Döküldü

Adıyaman'da Seyir Halindeki Kamyondan Yola Beyaz Kum Döküldü
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Adıyaman- Kahta Karayolu'nda bir kamyonun damperinden beyaz kum dökülmesi sonucu yolda büyük bir toz oluştu. Sürücüler bu durumdan şikayetçi olurken, denetim eksikliğine dikkat çektiler.

Adıyaman'da, seyir halinde olan bir kamyon yola beyaz kum dökerek hem toza boğdu hem de sürücülere zor anlar yaşattı.

Adıyaman- Kahta Karayolu Beşpınar Mevkiinde seyir halinde olan bir kamyonun damperinden yola beyaz kum dökülmeye başladı. Kumdan dolayı yolda büyük bir toz oluşurken bir yandan da yolu kullan sürücüler zor anlar yaşadı. Tozlu yola maruz kalan sürücüler, " Ülkenin hiçbir yerinde göremeyeceğiniz olumsuz durumları ne yazık ki bizler Adıyaman'ın yollarında görmeye başladık. Denetim denilen hiçbir şey bu kentte yok. Adeta Allah'a emanet bir şekilde yaşıyoruz. Adıyaman'da yola çimento dökenlerden tutunda yola hafriyat dökenlere kadar gördük. Konuyla ilgili yetkililerin gerekli çözümler sağlamasını istiyoruz. Birilerinin canı yandıkta sonra yapılacak denetimlerin her hangi bir anlamı yok" diye konuşarak duruma tepki gösterdiler. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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