Adıyaman'da servislere sıkı denetim - Haberler

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Adıyaman'da servislere sıkı denetim

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Adıyaman'da servislere sıkı denetim

Adıyaman Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, ilde faaliyet gösteren servis araçlarına yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, ilde faaliyet gösteren servis araçlarına yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Adıyaman Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Trafik Amirliği ile Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Adıyaman'da faaliyet gösteren okul ve işyeri servis araçlarına yönelik denetimlerini şehrin farklı noktalarında yaptığı uygulamalarla sürdürüyor.

Yapılan denetimlerle ilgili bilgi veren Adıyaman Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Trafik Amirliği yetkilileri, "Karayollarında can ve mal güvenliğinin sağlanması, insanların bireysel ve toplumsal duyarlılığını arttırarak trafik bilincinin oluşması ve geliştirilmesi amacıyla düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz denetimlere devam ediyoruz. Sürücülerimizden ve vatandaşlarımızdan trafikte daha dikkatli olmalarını istiyoruz. Denetimlerimizin de asıl gerekçesi budur" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman'da servislere sıkı denetim

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Trafik Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Yerel, Haberler

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