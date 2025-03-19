Adıyaman'da Şehir Merkezine İnen Tilkiler Görüntülendi

Adıyaman'da, şehir merkezine inen tilkiler görüntülendi.

Adıyaman merkez Kayalık Mahallesi'nde ormanlık alandan kent merkezine gece saatlerinde inen tilkiler, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bir süre sokak ve caddelerde sağa sola koşturan tilkiler daha sonrası gecenin karanlığında gözlerden kayboldu.

Tilkileri gören vatandaşlar, " Daha önceden şehir merkezinde tilki görmemiştik. İlk defa şehir merkezinde bu kadar çok tilkiyle karşılaşıyoruz. Muhtemelen aç kaldıkları için gelmişler ama şaşırdık" dedi. - ADIYAMAN