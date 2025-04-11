Adıyaman'da Sahabe Paneli Gerçekleştirildi

Adıyaman İl Müftülüğü tarafından düzenlenen ve sahabe hayatının günümüz toplumuna etkisinin ele alındığı "Safvan B. Muattal ve Sahabenin Hayatımızdaki Yeri" konulu panel gerçekleştirildi.

Adıyaman Üniversitesi Vehbi Koç Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde dini ve akademik isimler bir araya geldi. Panelin moderatörlüğünü Adıyaman İl Müftüsü Dr. Mevlüt Haliloğlu üstlenirken, dini ilimlerde uzman akademisyenlerin katılımıyla sahabenin hayatı ve günümüze yansımaları çok yönlü olarak değerlendirildi.

Panelde, sahabe dönemindeki ahlaki duruş, dini sorumluluk bilinci, toplumsal dayanışma anlayışı gibi temel kavramların günümüzde birey ve toplum hayatına nasıl yön verebileceği üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Düzenlenen panele Adıyaman Valisi Osman Varol, ADYÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, kaymakamlar ve müftüler ile din görevlileri, kanaat önderleri, vatandaşlar ve çok sayıda üniversite öğrencisi katıldı. - ADIYAMAN