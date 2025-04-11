İmamoğlu'ndan 20 gün sonra ilk kare

20 gün sonra ilk kez! İmamoğlu duruşma salonunda böyle görüntülendi
Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden kişilerden pişkin savunma! Adliyeye sevk edildiler

Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden kişilerden pişkin savunma
Bakan Fidan'dan İsrail'e kritik çağrı: Gazze'de bir an önce ateşkes ilan edin

Bakan Fidan'dan zirveye damga vuran İsrail çağrısı
Aliyev'in sözleri sonrası kafalardaki soru işareti: Azerbaycan-İsrail dostluğu nereden geliyor?

Azerbaycan neden İsrail'in yanında? İşte herkesin merak ettiği yanıt

Adıyaman'da Sahabe Paneli Gerçekleştirildi

Adıyaman'da Sahabe Paneli Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman İl Müftülüğü tarafından düzenlenen 'Safvan B. Muattal ve Sahabenin Hayatımızdaki Yeri' konulu panelde, sahabe hayatının günümüze etkileri ele alındı. Panelde ahlaki duruş, dini sorumluluk ve toplumsal dayanışma gibi kavramlar değerlendirildi.

Adıyaman İl Müftülüğü tarafından düzenlenen ve sahabe hayatının günümüz toplumuna etkisinin ele alındığı "Safvan B. Muattal ve Sahabenin Hayatımızdaki Yeri" konulu panel gerçekleştirildi.

Adıyaman Üniversitesi Vehbi Koç Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde dini ve akademik isimler bir araya geldi. Panelin moderatörlüğünü Adıyaman İl Müftüsü Dr. Mevlüt Haliloğlu üstlenirken, dini ilimlerde uzman akademisyenlerin katılımıyla sahabenin hayatı ve günümüze yansımaları çok yönlü olarak değerlendirildi.

Panelde, sahabe dönemindeki ahlaki duruş, dini sorumluluk bilinci, toplumsal dayanışma anlayışı gibi temel kavramların günümüzde birey ve toplum hayatına nasıl yön verebileceği üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Düzenlenen panele Adıyaman Valisi Osman Varol, ADYÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, kaymakamlar ve müftüler ile din görevlileri, kanaat önderleri, vatandaşlar ve çok sayıda üniversite öğrencisi katıldı. - ADIYAMAN

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.