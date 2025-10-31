Haberler

Adıyaman'da Sağlık Sendikaları Banka Promosyonlarını Protesto Etti

Adıyaman'da sağlık emekçileri, yaptığı basın açıklamasında banka promosyonlarının adaletsiz olduğunu ve emekçilerin haklarının gasbedildiğini belirtti.

Haber: Abdurrahman AKÇAL

(ADIYAMAN) - Adıyaman'da 7 sağlık sendikası, banka promosyonları konusunda yaptıkları çağrıda, emekçilerin hakkını "gasp edildiğini" ileri sürdü. SES Adıyaman Eş Başkanı Aydın, kamu emekçilerinin maaşlarının bankalar aracılığıyla yatırıldığını, bankaların ise bu süreçten ciddi kazanç sağladığını söyledi.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bir araya gelen Genel Sağlık-İş, Yenilikçi Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası, Genç Sağlık-Sen, Hep-Sen, Sağlık Mil-Sen, Hekim-Sen, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, banka promosyonlarına ortak basın açıklaması düzenledi.

Sendikalar adına açıklama yapan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Adıyaman Şubesi Eş Başkanı İbrahim Halil Aydın, promosyon anlaşmasının yönetmelikte açıkça belirtildiğini ancak bu dönemde ihale açılmadan bakanlık ile Ziraat Bankası arasında sözleşme imzalandığını dile getirdi.

Sendikaların sürecin dışında bırakıldığını aktaran Aydın, kamu emekçilerinin maaşlarının bankalar aracılığıyla yatırıldığını, bankaların ise bu süreçten ciddi kazanç sağladığını belirterek, "Bankalar, maaşların birkaç gün önceden yatırılması ve hesaplarda kalan tutarların işletilmesiyle büyük karlar elde etmektedir. Üstelik maaş aldığımız bankalar; kredi, kredi kartı, otomatik ödeme gibi uygulamalarla emekçileri kendine bağımlı hale getirmektedir. Bugün bankalar rekor karlar açıklarken, emekçilere reva görülen promosyon miktarları bu tabloyla kıyaslandığında adaletsiz ve komik düzeydedir" dedi.

"Sağlık emekçilerinin hakkı yok sayıldı"

Sağlık Bakanlığı ile Ziraat Bankası arasında yapılan anlaşmanın beklentilerin çok altında kaldığını ifade eden Aydın, "Sağlık Bakanlığı ile Ziraat Bankası arasında 90 bin TL artı 10 bin para puan olarak imzalanan promosyon anlaşması, sağlık emekçilerinin beklentisinin ve hakkının çok altındadır. Sağlık emekçileri bu zor ekonomik koşullarda en az 150 bin TL promosyon beklerken, bakanlık ile banka arasında kapalı kapılar ardında yapılan bu anlaşma, emekçinin iradesini yok saymıştır. Yetkili olan sendikanın görüşmelere dahi çağrılmadığı, promosyonun tek söz sahibi biziz diyen sendikanın ortalıkta bile görünmediği ortaya çıkmıştır. Bu tablo, bir kez daha göstermiştir ki emekçiden kopuk, tabanla bağı kalmamış sendikalar ne toplu sözleşmede ne de promosyon görüşmelerinde çalışanların hakkını savunamamaktadır" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Yerel
