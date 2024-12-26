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Adıyaman'da Sağanak Yağış Su Baskınlarına Neden Oldu

Adıyaman'da Sağanak Yağış Su Baskınlarına Neden Oldu
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Adıyaman'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış, akşam saatlerine kadar etkili oldu. Yoğun yağışlar bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açarken, evlerin su bastığı bildirilmekte. Ekipler, yaşanan olumsuz durumları gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.

Adıyaman'da öğle saatlerinde başlayan sağanak akşam saatlerine kadar etkili oldu.

Meteorolojinin yağış uyarısı yaptığı Adıyaman kent genelindeki yağış, bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Bazı araçlar, trafikte ilerlerken zaman zaman güçlük çekti. Yağışı nedeniyle bazı evleri su bastığı öğrenilirken, ekiplerin yaşanan olumsuzlukları gidermek için çalıştığı öğrenildi.

Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanak akşam saatlerine kadar etkisini sürdürdü. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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