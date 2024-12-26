Adıyaman'da Sağanak Yağış Su Baskınlarına Neden Oldu

Adıyaman'da öğle saatlerinde başlayan sağanak akşam saatlerine kadar etkili oldu.

Meteorolojinin yağış uyarısı yaptığı Adıyaman kent genelindeki yağış, bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Bazı araçlar, trafikte ilerlerken zaman zaman güçlük çekti. Yağışı nedeniyle bazı evleri su bastığı öğrenilirken, ekiplerin yaşanan olumsuzlukları gidermek için çalıştığı öğrenildi.

Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanak akşam saatlerine kadar etkisini sürdürdü. - ADIYAMAN