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Adıyaman'da, saatler 04.17'de durdu

Yerel Haberler

Adıyaman'da, saatler 04.17'de durdu Depremin vurduğu Adıyaman'da, saatler depremin olduğu an olan 04: 17'de durdu.

Adıyaman'da, saatler 04.17'de durdu

ADIYAMAN - Depremin vurduğu Adıyaman'da, saatler depremin olduğu an olan 04: 17'de durdu.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen ve en büyük hasarın oluştuğu illerden birisi olan Adıyaman'ın simgelerinden Saat Kulesi'ndeki saatler 04: 17'de durdu. Saat Kulesi'ndeki saatler o kötü anın göstergesi olarak kavşakta öylece kaldı.

Yıkıcı 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem insanları evinden ve sevdiklerinden etti. Bir diğer taraftan depremde yıkılan binaların enkazlarında çalışma sürüyor. Depremin 5.gününde bir ümit canlı kişilere ulaşılmaya çalışılırken öbür taraftan enkaz altındaki cesetler çıkarılıyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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