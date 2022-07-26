Adıyaman'da rütbe terfi töreni düzenlendi - Haberler

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Adıyaman'da rütbe terfi töreni düzenlendi

Adıyaman'da rütbe terfi töreni düzenlendi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünde rütbe terfi töreni düzenlendi.

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünde rütbe terfi töreni düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Polis Evinde gerçekleşen rütbe terfi törenine Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, rütbe alan emniyet personelleri ile aileleri katıldı. Düzenlenen programda Vali Çuhadar, emniyet mensuplarıyla tek tek sohbet ederek onlarla zaman geçirdi. Vali Çuhadar, programda bir üst rütbeye terfi eden emniyet mensuplarına rütbelerini taktı. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Emniyet Müdürlüğü Mahmut Çuhadar Adıyaman Yerel Haberler

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