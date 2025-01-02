Adıyaman'da Regaip Kandili Coşkusu

Adıyaman'da Regaip Kandili dolayısıyla camilere akın eden vatandaşlar namaz kılıp dualar etti.

Adıyaman'da Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere giderek kıldıkları yatsı namazı sonrasında dualar etti. Adıyaman merkez Fatih Mahallesi Fatih Camii'nde İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu tarafından kıldırılan namazların ve yapılan duaların ardından birlik ve beraberlik mesajları verildi. Cami cemaati programın ardından birbirlerinin kandilini kutladı. - ADIYAMAN