Adıyaman'da Ramazan Mukabele Geleneği Başladı
Ramazan ayının ilk gününde Adıyaman'daki cami ve mescitlerde mukabele geleneği başladı. Din görevlileri tarafından sesli okunan Kuran-ı Kerim, cemaat tarafından takip ediliyor ve ay boyunca her gün 20 sayfa okunarak hatmediliyor.
Ramazan ayının ilk gününde başlayan mukabele geleneği Adıyaman'daki cami ve mescitlerde başladı.
Adıyaman'da mukabele geleneği Ramazan ile başladı. Din görevlisinin ya da hafız olan öğrencilerin Kuran-ı Kerim'i sesli okuduğu, cemaatin takip ettiği mukabele geleneği tüm cami ve mescitlerde sabah ve öğle namazının ardından yapılıyor. Kuran-ı Kerim'i yüksek sesli okuyan din görevlisini, cemaat Kuran-ı Kerim'den takip ediyor. Ramazan ayı boyunca her gün 20 sayfa Kuran-ı Kerim okunarak kutsal kitap hatmedilmiş olunacak.
Mukabele ile ilgili bilgi veren Adıyaman Müftülüğü Şube Müdürü Mehmet Ali Çetinkaya, "Ramazan denildiğinde akla ilk gelen Kuran-ı Kerim'dir. Çünkü Kuran-ı Kerim'in indiği aydır Ramazan-ı şerif. Bu vesileyle Allah Resulü (SAV), 23 yıllık peygamberlik süresi boyunca Cebrail (A.S) o güne kadar indirmiş olduğu Ayeti Celileleri, Sure-i celileleri Allah Resulüne arz etmiştir. Buna arza da deniliyor. ve Allah Resulü de vefatından önceki Ramazan ayında hem Cebrail (A.S) Kuran-ı Kerim dinliyor hem de kendisi Kuran-ı Kerim'i Cebrail (A.S) okuyor. Bundan dolayı 14 asırdır, Allah Resulü (S.A.V) yapmış olduğu bu geleneği, bu sünneti seniyye bütün İslam coğrafyasındaki kardeşlerimiz devam ettiriyorlar" diye konuştu. - ADIYAMAN