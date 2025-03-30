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Adıyaman'da Ramazan Bayramı Namazı Yoğun İlgiyle Kılındı

Adıyaman'da Ramazan Bayramı Namazı Yoğun İlgiyle Kılındı
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Ramazan Bayramı sabahında Adıyaman'da binlerce kişi, Meydan Camisi başta olmak üzere tüm camilerde namaz kılmak için bir araya geldi. İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu'nun kıldırdığı namaza, Bakan Yardımcısı ve milletvekilleri de katıldı.

Adıyaman'da Ramazan Bayramı sabahında binlerce kişi namaz kılmak için saf tuttu.

Ramazan Bayramı nedeniyle başta Meydana Cami olmak üzere tüm camiler doldu taştı. Binlerce kişinin saf tuttuğu camide birlik ve beraberlik mesajları verildi.

İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu'nun Meydan Camisi'nde kıldırdığı bayram namazında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Milletvekillerinden Resul Kurt, Mustafa Alkayış, Vali Osman Varol da binlerce kişiyle birlikte saf tuttu. Namaz sonrası bir biriyle bayramlaşan vatandaşlar daha sonra evlerinin yolunu tuttu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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