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Adıyaman'da Piknikçilerin Çevreye Duyarlı Olması İsteniyor

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Adıyaman'da vatandaşlar, mesire alanına gelen piknikçilerin çevreye karşı daha duyarlı olmalarını istedi. Piknikçilerin çevreyi kirletmelerine tepki gösteren vatandaşlar, temizlik ve çöp konteyneri eksikliğine dikkat çekti.

Adıyaman'da vatandaşlar, mesire alanına gelen piknikçilerin çevreye karşı daha duyarlı olmalarını istedi.

Adıyaman merkeze bağlı Gazihandede Mesire alanına gelen vatandaşlar, burada piknik yapan kişilerin çevreye gelişi güzel çöp atmalarına tepki gösterdi. Burada bulunan işletme görevlileri tarafından düzenli olarak yapılan temizliğe rağmen çevrenin piknikçiler tarafından kirletildiğini dile getiren vatandaşlar, piknikçilerin çevreye karşı daha duyarlı olmalarını istedi.

Vatandaşlar, "Burası bir doğa harikası olan Gazihandede Mesire alanı. Zamanın oldukça güzel geçirilebileceği bir yer fakat buraya gelen piknikçiler çevreyi aşırı derecede kirletiyor. Gelişi güzel çöpler atılıyor. Herkes kirlettiği yeri temizlese, çöplerini toplasa her hangi bir sorun olmayacak. Zaman zaman burada işletme çalışanları tarafından temizlense de bu şekilde olmamalı. Herkes çevreye karşı duyarlı olmalıdır.

Ve burada çöp konteyneri eksiklerini görüyoruz. Buraya biraz daha çöp konteynerlerinin yerleştirilmesi gerekiyor" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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