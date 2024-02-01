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Adıyaman'da Pazarcılar 6 Şubat'ta Tezgah Açmayacak

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Adıyaman'da her gün farklı bir mahalleye tezgahını açan pazarcı esnafı, 6 Şubat tarihinde tezgahları açmayacak. 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü nedeniyle pazarcı esnafı kepenkleri kapalı tutacak.

Adıyaman'da her gün farklı bir mahalleye tezgahını açan pazarcı esnafı, 6 Şubat tarihinde tezgahları açmayacak.

6 Şubat depremlerinin yıl dönümü nedeniyle pazarcı esnafı kepenkleri kapalı tutacak. Haftanın her bir günü farklı mahallede tezgah açan pazarcı esnafı, 6 Şubat nedeniyle Pazar tezgahını kurmayacak. 6 Şubat tarihinde Sümerevler Mahallesi'nde kurulacak olan pazarın kurulmayacağını belirten Adıyaman Semt Pazarcılarını Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Kadir Menteş, "Yüzyılın felaketi olan 6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen iller arasında Adıyaman yer alıyor. Binlerce canımız bu depremde hayatını kaybetti. 6 Şubat'ı unutmamak ve onun yasını tutmak için bu tarihte pazarcı esnafı tezgahını açmayacak. Pazar tezgahı kurulmayacak. Vatandaşlarımızın bizi anlayışla karşılayacağın umuyoruz" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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