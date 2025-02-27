Adıyaman'da Pastaneler Ramazan Denetiminden Geçti

Adıyaman Besni İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Gıda Kontrol ekipleri ve yaklaşan Ramazan ayı öncesinde ilçede faaliyet gösteren pastanelerin üretim alanlarını denetledi.

Yapılan kontrollerde işletmelerin hijyen kurallarına uygunluğu, ürünlerin saklama şartları, çalışanların sağlık durumu ve kullanılan malzemelerin kalitesi titizlikle incelendi.

Denetim ekipleri, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte özellikle pastanelerde artan tatlı ve unlu mamul üretiminin sağlık standartlarına uygun şekilde gerçekleşmesi için detaylı incelemeler yaptı. Denetimlerde son kullanma tarihleri, üretim alanlarının hijyen durumu ve çalışanların kişisel temizlik kurallarına uyup uymadığı kontrol edildi. - ADIYAMAN