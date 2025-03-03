Ankara'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e çıktı

Ankara'da bilanço gittikçe katlanıyor, 36 kişi tutuklandı
Özel izinle cezaevinden çıkan Demirtaş, hastanede eşine refakat etti

Eşi için cezaevinden özel izinle çıktı
Diploma soruşturmasında İstanbul Üniversitesi'nden ilk açıklama

Diploma soruşturmasında İstanbul Üniversitesi'nden ilk açıklama
Memur ve emeklinin beklediği zam oranı için ilk rakam netleşti

Memur ve emeklinin beklediği zam oranı için ilk rakam netleşti

Adıyaman'da Parklarda Güvenlik Denetimleri Aralıksız Sürüyor

Adıyaman'da Parklarda Güvenlik Denetimleri Aralıksız Sürüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da, vatandaşların parklarda daha güvenli zaman geçirebilmeleri için polis ekipleri sürekli denetim yapıyor. Şüpheli şahısların kimlik kontrolleri ve üst aramaları ile parkların güvenliği sağlanıyor.

Adıyaman'da, vatandaşların daha rahat zaman geçirebilmesi için parklar sürekli denetleniyor.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, kent merkezinde yer alan parklara gelen vatandaşların daha rahat ve güvenli bir şekilde zaman geçirebilmeleri için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Park ve bahçelerde sıklıkla denetimler yapan polis ekipleri gördükleri şüpheli şahısların kimlik kontrollerini ve üst aramalarını da gerçekleştiriyor. Vatandaşlar, yapılan denetimlerden oldukça memnun olduklarını dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Borsa İstanbul coştu!
img

Milyonlarca kişinin aklındaki soruyu küçük bir çocuk sordu
img

Ankara'da bilanço gittikçe katlanıyor, 36 kişi tutuklandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan'ın başdanışmanı: Ben bu göreve hak ederek gelmedim

Erdoğan'ın başdanışmanı: Ben bu göreve hak ederek gelmedim
Türk profesör keşfettiği akrebe soyadını verdi, kansere umut olacak

Türk profesör keşfedip soyadını verdi, kansere umut olacak
İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşı duyunca isyan etti: Ben boşuna mı okudum?

İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşı duyunca isyan etti
Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in ölüm nedeni belli oldu

Roketsan mühendisi Yusuf'un ölüm nedeni belli oldu
Kayda aldı, yetmedi bir de yayınladı! AVM tuvaletinde şaşkına uğratan olay

Yer: Ankara! Genç kızın AVM tuvaletinde yaptığına bakın
Milyonların aklındaki soru canlı yayında Nihat Hatipoğlu'na soruldu

Milyonlarca kişinin aklındaki soruyu küçük bir çocuk sordu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.