Haberler

Adıyaman'da Otomobilin Bagajında Gizemli El

Güncelleme:
Adıyaman merkezde seyir halindeki bir otomobilin bagajında bir kişinin bulunduğu ve elinin dışarıya uzandığı görüldü. Görüntüler, vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Adıyaman'da bir otomobilin bagajından çıkan el görenleri şaşkına çevirdi.

Seyir halindeki aracın bagajında birinin bulunduğu dikkat çekti. Edinilen bilgilere göre olay, Adıyaman merkezde yaşandı. Şehir merkezinde ilerleyen bir otomobilin bagaj kapağının tam kapanmadığı ve içerden bir elin bagaj kapağını tutmaya çalıştığı görüldü. Trafikte ilerleyen aracı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, bagajın içinde bir kişinin bulunduğu ve elini dışarı çıkardığı anlar yer aldı. Otomobil bir süre sonra gözlerden kayboldu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500

Haber YorumlarıSeyfi İyigör:

bunuda mı haber yaptınız belli zaten ne olduğu

