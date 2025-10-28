Adıyaman'da Otomobilin Bagajında Gizemli El

Adıyaman'da bir otomobilin bagajından çıkan el görenleri şaşkına çevirdi.

Seyir halindeki aracın bagajında birinin bulunduğu dikkat çekti. Edinilen bilgilere göre olay, Adıyaman merkezde yaşandı. Şehir merkezinde ilerleyen bir otomobilin bagaj kapağının tam kapanmadığı ve içerden bir elin bagaj kapağını tutmaya çalıştığı görüldü. Trafikte ilerleyen aracı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, bagajın içinde bir kişinin bulunduğu ve elini dışarı çıkardığı anlar yer aldı. Otomobil bir süre sonra gözlerden kayboldu.