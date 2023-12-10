Adıyaman'da Okullarda Polislik Mesleği Anlatıldı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bulunan okullarda okuyan öğrencilere polislik mesleği anlatıldı.

Gölbaşı ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından daha öğrencilere polislik mesleğinin tanımını gerçekleştirildi. İlçe merkezinde bulunan okullarda okuyan öğrencilerle bir araya gelen ekipler, öğrencilere trafik kazalarının sebepleri, trafik kuralları, trafik ve çevre bilinci, güvenli bisiklet kullanımı, güvenli internet kullanımı, polislik mesleği hakkında genel bilgiler ve genel güvenlik önlemleri konularında bilgilendirme yapıldı. Yapılan bilgilendirmeler sonrası öğrencilere kırtasiye malzemesi hediye edildi. - ADIYAMAN