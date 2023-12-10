Adıyaman'da Okullarda Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bulunan okullarda okuyan öğrencilere trafik eğitimleri verildi.

Gölbaşı ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından daha güvenirlik bir trafik için öğrencilere eğitimler verildi. İlçe merkezinde bulunan okullarda okuyan öğrencilerle bir araya gelen ekipler, öğrencilere trafikte yapmaları ve yapmamaları gereken konuları anlattı. Ekipler öğrencilere, trafik kuralının hayatımızdaki önemi, okul servis araçlarına inme ve binme, çocukların yaya ve yolcu olarak trafikte uyması gereken kurallar, emniyet kemerinin önemi gibi konulardan bahsetti. - ADIYAMAN