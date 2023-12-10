Üye Girişi
Haberler

Adıyaman'da Okullarda Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bulunan okullarda okuyan öğrencilere trafik eğitimleri verildi. Gölbaşı ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından öğrencilere trafikte yapmaları ve yapmamaları gereken konular anlatıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bulunan okullarda okuyan öğrencilere trafik eğitimleri verildi.

Gölbaşı ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından daha güvenirlik bir trafik için öğrencilere eğitimler verildi. İlçe merkezinde bulunan okullarda okuyan öğrencilerle bir araya gelen ekipler, öğrencilere trafikte yapmaları ve yapmamaları gereken konuları anlattı. Ekipler öğrencilere, trafik kuralının hayatımızdaki önemi, okul servis araçlarına inme ve binme, çocukların yaya ve yolcu olarak trafikte uyması gereken kurallar, emniyet kemerinin önemi gibi konulardan bahsetti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adıyaman Jandarma Gölbaşı Güvenlik Trafik Eğitim Yerel Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

GALATASARAY KOPENHAG maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Kopenhag vs GS maçı ilk 11'ler belli oldu mu, maçın hakemi kim? Olips hangi ülkenin, kimin markası? Olips İsrail malı mı? Altın Kafes YENİ BÖLÜM (2. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Altın Kafes yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kirli Sepeti YENİ BÖLÜM (11. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kirli Sepeti yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kayserispor - Pendikspor maçı ne zaman? Kayserispor - Pendikspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Teşkilat YENİ BÖLÜM (4. SEZON 87. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Teşkilat yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Çok Güzel Hareketler 2 YENİ BÖLÜM (158. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Yargı YENİ BÖLÜM (75. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (10 ARALIK PAZAR) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 10 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Cide Belediyesi hangi parti? Cide Belediye başkanı hangi partiden seçildi? Cide Belediye başkanı kimdir? GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 çıkış tarihi ne zaman, hangi yıl? GTA 6 sistem gereksinimleri ve diğer tüm detaylar! Aralık ayında hangi balık yenir? Aralık ayında hangi balık türlerini yemek gerekir 2023? Kırklareli hangi parti? Kırklareli Belediye başkanı hangi partiden seçildi? Kırklareli yerel seçim sonuçları 2019! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 10 Aralık İnstagram ne oldu, sorun mu var? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 10 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title