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Adıyaman'da Okul Önlerinde Denetimler Sürüyor

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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, kentteki okul önlerinde denetimlerini sürdürüyor. Çocuk Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve okullarda görevli polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde kimlik sorgusu ve araç evrak sorgusu yapıldı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince kentteki okul önlerinde denetimlerini sürdürüyor..

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve okullarda görevli polis ekiplerinin katılımıyla kent merkezinde bulunan okul önlerinde denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimler çerçevesinde 377 kişinin kimlik sorgusu ve 76 aracın evrak sorgusu yapıldı. 11 Servis aracının da yapılan evrak kontrollerinde eksiği bulunan bir servis aracına ise cezaevi işlem uygulandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adıyaman Çocuk Güvenlik Trafik Yerel Güncel Haberler

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