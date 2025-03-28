Adıyaman'da Öğrenciler Filistin için 8 Milyon TL Bağış Topladı

Adıyaman'daki okullarda öğrenci ve öğretmenlerin katkılarıyla Ramazan ayı boyunca süren Filistin'e yardım kampanyasında 8 milyon 350 bin TL'nin üzerinde para toplandı.

Adıyaman Valiliği'nin izni ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Ramazan ayı boyunca Filistin'e destek için 'El Ele' kampanyası düzenlendi. 6 Şubat depreminin yaralarını sarmaya çalışan Adıyaman'da, öğrenciler Filistin için büyük bir dayanışma örneği sergiledi. Depremde yardım edilen çocuklar, bu kez Filistin'e kendileri yardım elini uzattı.

Kimisi kumbarasını bağışladı, kimisi zekatını verdi, 8 milyon 350 bin TL bağış yapıldı

Kimisi bisiklet almak için kumbarasında biriktirdiği harçlığını, kimisi ailesinin zekatını bağışladı. Öğrenciler bağışlarını koymak için aldıkları zarfların içine sadece para koymadı, ayrıca duygularını dile getiren mektuplar yazdı, resimler çizdi. Adıyaman'daki Mevlana Ortaokulu'nda öğrenciler, aileler ve öğretmenler yaklaşık 100 bin TL yardım topladı. Tüm okullardan yaklaşık 8 milyon 350 bin TL bağış yapıldı.

Bisiklet almak için kumbarasında biriktirdiği parayı bağışladı

Mevlana Ortaokulu 6. Sınıf öğrencilerinden Kadir Ekici, yazın bisiklet almak için kumbarasında biriktirdiği 780 TL'sini bağışlarken, 6. Sınıf öğrencisi Bünyamin Han'ın ailesi ise bu yılki zekatları olan 7 bin 500 TL'yi zarfa koyarak çocuklarıyla okula gönderdi. Ailesine söyleyerek zekatlarını bağışlayan öğrencilerden Bünyamin Han, "Okulumuzda Gazzeliler için bağış kampanyası başlatılmıştı. Ben de bunu duyup eve gittim. Annemlere söyledim, annemler de 'bu yılki zekatımızı Gazze'ye bağışlayalım' dedi ve ben de o parayı alarak getirip bağış yaptım" dedi.

Bisiklet almak için kumbarasında biriktirdiği paranın tamamını Gazze'ye bağışlayan öğrencilerden Kadir Ekici ise, "Ben bu kumbarayı bir buçuk aydır biriktiriyorum. Kendime yaz tatilinde bisiklet alacaktım, o yüzden biriktiriyorum. Filistin'de bomba atıyorlar, o yüzden üzülüyorum. Ben bisiklete binmeyebilirim. Onlar aç susuz diye bağışladım" şeklinde konuştu.

Bağış kampanyasıyla ilgili bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ise, "El ele kampanyamızda bu çalışmalarımız bir aydır devam ediyor. Şuanda ulaştığımız rakam 8 milyon 350 bin TL. Bu rakam deprem yaşamış bir şehirde gerçekten önemli bir rakam. Ben bu rakam için emek veren, destek olan tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize, yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Bisiklet almak için topladığı parasını bağışlayan, fitresini zekatını veya kumbarasındaki tüm parayı bağışlayan öğrencilerimiz olduğunu duymak gerçekten mutluluk verici. Deprem zamanında tüm Türkiye deprem bölgesi için birlikte hareket ederek yardıma koşmuştu. Şuanda da deprem bölgesindeki çocuklarımız o yardımın karşılığı Gazze'de yaşanan vahşetin, oradaki insanlık dramına bir tepki olarak bu kardeşlerinin yanında olmaya gayret ediyorlar" diye konuştu. - ADIYAMAN