Üye Girişi
Haberler
Türk-İş'in teklifi sonrası asgari ücrette tüm hesaplar değişti
Türk-İş'in teklifine göre hesaplandı! İşte kalem kalem yeni maaşlar
DEM Parti heyeti ile Öcalan arasında yapılacak görüşmenin tarihi netleşti
DEM Parti ile Öcalan arasındaki görüşmenin tarihi netleşti
Erdoğan: İsrail'in Suriye'yi işgali kabul edilemez, bölgeyi tehdit eden saldırganlık durdurulmalı
İsrail'in Suriye'yi işgali sonrası Erdoğan'dan dünyaya çağrı
2024'te en çok haber olan siyasi parti liderleri! Zirvedeki isim fark attı
Siyasetin nabzını tutan rapor! Zirvedeki isim fark attı

Adıyaman'da Normal Doğum Eylem Planı Değerlendirildi

Adıyaman'da Normal Doğum Eylem Planı Değerlendirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik başkanlığında yapılan toplantıda normal doğum eylem planı ve sezaryen oranlarının azaltılması için yapılacak faaliyetler ele alındı. Normal doğumun teşvik edilmesi ve anne-bebek sağlığının korunması ön planda.

Adıyaman İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, başkanlığında normal doğum eylem planı toplantısı yapıldı.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik başkanlığında, halk sağlığı hizmetleri toplantı salonunda gerçekleştirilen 'Normal doğum eylem planı' değerlendirme toplantısına Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Haci Mustafa Kutlu, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Ali Kaplan, Sağlık Hizmetleri Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Tepe, Destek Hizmetleri Başkanı Osman Aydın, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Osman Küçükkelepçe, şube müdürleri ve birim amirleri katıldı.

Toplantıda Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. H. Mustafa Kutlu'nun sunumuyla "Normal doğum eylem planı" ile Adıyaman ve ilçelerin sağlık tesislerinde gerçekleşen normal doğum, primer sezaryen ve toplam sezaryen oranları ayrıntılı bir şekilde değerlendirildi. Tıbben gerekli olmayan sezaryen oranlarının azaltılması ve normal doğumun teşviki konusunda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan faaliyetler ele alındı.

Toplantıda sonunda değerlendirmede bulunan İl Sağlık Müdürümüz Prof.Dr. Mehmet Şirik, normal doğumun teşviki ve sezaryen oranlarının azaltılmasının yalnızca anne ve bebek sağlığını korumakla kalmayıp toplumun uzun vadeli sağlık hedeflerini de doğrudan etkileyen bir konu olduğunu ve daha kapsamlı bir perspektiften ele almak zorunda olduklarını belirtti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Özgür Demirtaş asgari ücret için net rakam verdi
img

Davutoğlu'ndan tarihi U dönüşü
img

Şehre inen ayı vatandaşı böyle kovaladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıla bebeğin iddianamesinde şok eden detaylar: Anne kanlı bezi çöpe atmış
Sıla bebeğin iddianamesinde kan donduran detaylar
Suriye'nin yeni bayrağı 24 saat süren mesailerle Türkiye'de üretiliyor
Esad sonrası paraya para demiyorlar
Türkiye'nin konuştuğu isim cami bahçesinde abdest alırken görüntülendi
Türkiye'nin konuştuğu isim cami bahçesinde böyle görüntülendi
Suriyeliler ülkelerine nasıl dönecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken sözler
Suriyelilerin dönüşü nasıl olacak? Erdoğan'dan dikkat çeken sözler
Konuğundan Esra Erol'a şok çıkış: Bulamıyorsanız Müge Anlı'ya çıkalım
Canlı yayında Esra Erol'a hiç söylenmeyecek bir şeyi söyledi
Pentagon'dan Suriye'deki asker sayısı için fıkra gibi açıklama
Pentagon'dan fıkra gibi Suriye açıklaması

Son Dakika Haberleri

Arka Sokaklar 695. bölüm tek parça full HD izle! 21 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Oğlak, Boğa, Yengeç, Aslan burcu yorumu! 21 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Arka Sokaklar 696. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? İstanbul elektrik kesintisi! 20-21 Aralık Bağcılar, Esenler, Avcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Arka Sokaklar CANLI izle! 20 Aralık Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Ertuğrul Sağlam kimdir, istifa mı etti? Kocaelispor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam neden istifa Manisa elektrik kesintisi! 20-21 Aralık Şehzadeler, Salihli, Soma elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 20-21 Aralık Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek? ZTK Galatasaray'ın rakipleri kimler oldu? Galatasaray hangi takımlarla, ne zaman oynayacak? Settar Tanrıöğen Kızıl Goncalar'da mı oynayacak? ATV CANLI YAYIN İZLE || 20 ARALIK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.