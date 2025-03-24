Adıyaman'da Nesli Tükenmekte Olan Sarı Benekli Semender Görüldü

Adıyaman'da türüne az rastlanan ve nesli tükenmekte olduğu için koruma altına alınan sarı benekli semender görüldü.

Kent merkezinde bir evin bahçesinde sarı benekli semenderi gören vatandaşlar semenderi, cep telefonuyla görüntüledi. Sarı benekli semender, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hayata geçirdiği 'Ulusal biyolojik çeşitlilik envanter ve izleme projesi' dahilinde koruma altında bulunan türler kategorisinde yer alıyor. - ADIYAMAN