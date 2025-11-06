Haberler

Adıyaman'da Motosiklet Sürücülerine Yoğun Denetim

Güncelleme:
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, trafik güvenliğini artırmak amacıyla motosiklet sürücülerine yönelik denetimler düzenlendi. Kask kullanımı, plaka uygunluğu ve trafik kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde trafik güvenliğini artırmak amacıyla trafik polisleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

İlçe genelinde farklı noktalarda yapılan uygulamalarda, motosikletlerin evrakları kontrol edilirken, kask kullanımı, plaka uygunluğu ve trafik kurallarına uyulup uyulmadığı da titizlikle incelendi. Denetimlerde eksik evrakı bulunan ve kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Yetkililer, denetimlerin vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla düzenli olarak sürdürüleceğini belirtti. Trafik ekipleri, özellikle yaz aylarında motosiklet kullanımının arttığına dikkat çekerek, sürücülerin kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500
