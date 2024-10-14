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Adıyaman'da Motosiklet Sürücüleri İçin Güvenli Sürüş Eğitimi Düzenlendi

Adıyaman'da Motosiklet Sürücüleri İçin Güvenli Sürüş Eğitimi Düzenlendi
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Adıyaman'da trafik polisleri, yaralamalı ve maddi hasarlı kazaların önlenmesi amacıyla motosiklet sürücülerine güvenli sürüş eğitimi verdi. Eğitim seminerine 35 sürücü katıldı.

Adıyaman'da, trafik polisleri tarafından motosiklet sürücülerine bilgilendirme eğitimleri verildi.

Adıyaman'da, meydana gelen yaralamalı ve maddi hasarlı kazaların büyük oranda motosikletler çerçevesinde gerçekleşmesi sebebiyle İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından bilgilendirme eğitim semineri düzenlendi. Polis evinde düzenlenen eğitimlere motosiklet grupları temsilcileri ve motosiklet sürücüsü olan 35 kişiye güvenli motosiklet sürüş eğitimi verildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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