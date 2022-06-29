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Adıyaman'da motosiklet denetimi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Adıyaman'da motosiklet denetimi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent merkezinde motosiklet denetimleri aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent merkezinde motosiklet denetimleri aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinin Gölbaşı Caddesi, Atatürk Caddesi üzerinde motosiklet uygulaması yapılıyor. Gerçekleştirilen uygulamalar çerçevesinde evrak kontrolü yapılıyor. Evrakları olmayan sürücüler hakkında işlem yapılırken evrakları tam olan sürücülere ise dikkatli olmaları konusunda da uyarılarda bulunuluyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Emniyet Müdürlüğü Atatürk Caddesi Adıyaman Yerel Haberler

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