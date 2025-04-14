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Adıyaman'da Milyonda Bir Görülen İkiz Buzağı Doğumu Gerçekleşti

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde nadir bir doğum olayı yaşandı. İkiz buzağılardan biri sağlıklı doğarken, diğeri mumyalı olarak dünyaya geldi. Veteriner hekim, böyle bir vaka ile daha önce karşılaşmadığını ifade etti.

Adıyaman'da milyonda bir görülen ikiz buzağı doğumu meydana geldi

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde milyonda bir ihtimali olan ikiz buzağı doğumu oldu. İkiz buzağılardan biri sağlıklı dünyaya gelirken diğeri ise mumyalı doğdu.

Kahta ilçesine bağlı Çıralık Köyü Çelebi Mezrası'nda yaşayan Vedat Çelebi, doğum sanıcısı başlayan ve zorlanan ineği için veteriner hekim çağırdı. Gelen Veteriner Hekim Mustafa Çevik, genel durumu değerlendirdikten sonra ivedilikle doğuma müdahale etmesi gerektiğini dile getirdi.

Buzağılardan biri sağlıklı dünyaya gelirken diğeri ise mumyalı doğdu

Veteriner Hekim Çevik, doğumu gerçekleştirdikten sonra, "Böyle bir vaka ile daha önce karşılaşmamıştım. İkiz olup biri sağlıklı diğeri mumyalı doğan buzağılar dikkatimi çekti. Durumu meslek büyüklerimize ve hocalarımızla paylaşınca, bu olayın çok nadir görüldüğünü dile getirdiler. Biz bu vesile ile tecrübe etmiş olduk" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TÜRKOĞLU - Yerel
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