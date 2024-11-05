Üye Girişi
Haberler

Adıyaman'da Mesleki Eğitim İçin İşbirliği Protokolleri İmzalandı

Adıyaman'da Mesleki Eğitim İçin İşbirliği Protokolleri İmzalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü, mesleki eğitimde öğrencilere destek sağlamak amacıyla 5 işletme ile iş birliği protokolleri imzaladı. Bu protokoller sayesinde öğrenciler burs, staj imkanı ve mezuniyet sonrası iş fırsatlarından yararlanacak.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü, mesleki eğitimde öğrencilere destek sağlamak amacıyla 5 işletme ile iş birliği protokolü imzaladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ve işletme temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen törenle imzalanan protokol sayesinde, öğrenciler eğitimleri boyunca mesleki becerilerini geliştirebilecek, burs ve staj imkanlarından faydalanabilecek ve mezuniyet sonrası iş fırsatlarına sahip olabilecek.

İmzalanan protokol kapsamında, Adıyaman İnşaatçılar Odası ile İnşaat Teknolojileri alanında, ADY Pano Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Elektrik-Elektronik Teknolojileri alanında, Cendere Orman Ürünleri Mobilya Gıda İnşaat Madencilik A.Ş. ile Mobilya ve İç Mekan Tasarımı alanında, Özel Karınca Akademi Anaokulu ile Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında ve New Ambalaj Mobilya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.ile Mobilya ve İç Mekan Tasarımı alanında Mesleki ve Teknik Eğitimde işbirliği sağlandı.

İmzalanan işbirliği protokolleriyle ilgili alanlarda öğrenim gören öğrencilerin bir kısmına 10 ay boyunca aylık 500 TL burs verilecek.

Ayrıca, öğrenciler döner sermaye kapsamında işletmelerin verdiği işleri yaparak hem mesleki becerilerini geliştirecek hem de kazanç elde edecek. 12. Sınıf öğrencileri ise adı geçen işletmelerde staj yapma imkanına sahip olacak. Mezun olduklarında, bu işletmelerde istihdam edilerek mesleki hayatlarına güçlü bir başlangıç yapmaları sağlanacak. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İstanbul'da korkutan patlama! Bir binada yangın çıktı, çok sayıda ekip olay yerinde

İstanbul'da korkutan patlama! Bir binada yangın çıktı, çok sayıda ekip olay yerinde

 Öcalan'ı ikinci kez Meclis'e çağıran Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt

Öcalan'ı ikinci kez Meclis'e çağıran Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt

 ABD yeni başkanını seçiyor! İşte ilk sandıktan çıkan sonuç ve 7 salıncak eyalette son durum

İşte ilk sandıktan çıkan sonuç ve 7 salıncak eyalette son durum
'İstismar ediliyor' dediği Ahmet Türk'ten Bahçeli'ye karşılık geldi

"İstismar ediliyor" dediği Ahmet Türk'ten Bahçeli'ye karşılık geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid- Milan maçında Arda Güler neden yok? ABD Başkanlık Seçimleri CANLI takip 5 Kasım Salı! Real Madrid- Milan maçı hangi kanalda? Real Madrid- Milan maçı saat kaçta? MasterChef Beyza son hali! Beyza'nın yüzü iyileşti mi? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 5 Kasım Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? ASKİ Ankara su kesintisi! 5-6 Kasım Sincan, Polatlı, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef eleme adayları kim? 5 Kasım Salı bugün kim potaya gitti? Adana ASKİ su kesintisi! 5-6 Kasım Seyhan, Çukurova, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 5 Kasım Salı Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? İstanbul İSKİ su kesintisi! 5-6 Kasım Sarıyer, Maltepe, Büyükçekmece su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri! ZTK 4. tur eşleşmeleri belli oldu mu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.