Adıyaman'da medya ve basın sitesi kuruldu

Adıyaman'da görev yapan yerel ve ulusal basın mensupları için 'Medya ve Basın Sitesi' kuruldu.

Adıyaman'da görev yapan yerel ve ulusal basın mensupları için 'Medya ve Basın Sitesi' kuruldu.

Adıyaman'da hayatın normalleşmesi için adımlar atılmaya devam ediyor. Ticari faaliyetlerin sürmesi ve ekonomik çarkın dönmesi için çeşitli sektörler için çarşılar kuruldu. Kentte görev yapan ulusal basın temsilcileri ve yerel medya için 'Medya ve Basın Sitesi' kuruldu.

Koordinatör Vali Gökmen Çiçek öncülüğünde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Adıyaman Medya ve Basın Sitesi faaliyete geçti. Halkın haber alması için kamu hizmeti veren basın mensuplarının da depremde büroları ya yıkıldı yada hasar aldı.

Yerel ve ulusal basın mensupları Atatürk Bulvarı üzerine yapılan medya ve basın sitesine yerleşti. Basın kuruluşlarının yanı sıra cemiyetlere de bu sitede yer verildi. 20 adet büro tipi camlı konteynerin bulunduğu sitede, 4 haber ajansı, 5 cemiyet ve 11 yerel medya kuruluşu faaliyet gösteriyor.

Koordinatör Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve beraberinde Adıyaman Vali Vekili Muhammet Tugay ve koordinatör kaymakamlar medya ve basın sitesini gezdi. Basın kuruluşlarını ziyaret eden Vali Gökmen Çiçek, açıklamalarda bulundu.

Vali Gökmen Çiçek, "Hayatın normalleşmesi adına çeşitli sektörler için çarşılar kuruyoruz. Adıyaman'ın haber alma hakkını hemşerilerimizin sağlayan, objektif habercilik yapan ve büyük fedakarlıklarla deprem bölgesinden Türkiye'ye haberle ulaştıran yerel basınımız ve haber ajanslarımızı es geçemezdik. Çünkü onlarında iş yerlerinden zarar görenler, özellikle çadırda yayın yapan yayıncılar vardı. Bu ihtiyaçlarını bize bildirdiler. Bizde Adıyaman'da bir ilki gerçekleştirelim dedik. İşyerleri zarar gören basın mensuplarımıza, ajanslarımıza kura ile yer teslimi yaptık.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından bu çarşı kuruldu. Ben buradan Kayseri Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum. Buranın yapımını üstlendi. Muhteşem bir şekilde tamamlandı. Ajanslarımız, özellikle yerel basınımız yerlerine yerleşti. Burada çalışırken onları görmek bizleri çok mutlu ediyor. Çünkü basın kamu hizmeti yapıyor. Bütün deprem bölgelerinden Türkiye'ye, Dünya'ya haberler ulaştırıyor. Gurbette olan Adıyamanlılar da özellikle memleketlerinden gelecek bir haberi bekliyorlar. Basının yaptığı büyük fedakarlık ve büyük çalışmaya kayıtsız kalamazdık. Bu gün basın sitemiz tamamlanmış olduk. Basın emekçilerimizin, gazetecilerimizin, medya ekibimizin burada mutlu şekilde çalıştığını görmek beni çok mutlu ediyor" dedi.

Gazeteci Mustafa Yücekaya ise, "Depremde bizimde işyerlerimiz ağır hasar aldı, yıkıldı. 6 Şubat'tan beri gazetemiz çıkmıyor. Bu gün itibariyle konteynerlerimiz bize teslim edildi. Yeni yerimizde inşallah en kısa zamanda faaliyetimize tekrar başlayacağız. Kayseri Büyükşehir Belediyesine ve Kayseri Valimiz Gökmen Çiçek'e çok teşekkür ediyoruz" dedi.

6 Şubat depreminden sonra basın mensuplarının da işyerlerinin hasar gördüğünü kaydeden Gazeteci Ahmet Arslantaş, "6 Şubat depreminden sonra herkes gibi basın mensupları da işyerlerinden oldu. Bir çoğu ağır hasar aldı, yıkılanlar oldu. Bu noktada Koordinatör Vali Gökmen Çiçek öncülüğünde Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Adıyaman'a yerel ve ulusal basın temsilcileri için basın sitesi açıldı. Biz bu siteyi açtıkları için kendilerine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Abdurrahman Akçal ise konuşmasında, "Devletimiz sağ olsun, bizim zor zamanlarımızda yine yanımızda olmaya devam ediyor. Basın kuruluşlarının ciddi bir kısmı bu 20 konteynerlik basın sitesinde bir araya geldi. Hem ajanslar burada, hem günlük gazeteler burada, hem de cemiyetler burada. Bizde artık konteynerde günlük gazetemizi birkaç gün içerisinde çıkartmaya başlayacağız" şeklinde konuştu. - ADIYAMAN