Adıyaman'da Masal Yolu Tiyatro Oyunu Büyük İlgi Gördü

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli "Masal yolu" isimli tiyatro oyunu Fatih Konteyner Kentte büyük ilgi gördü.

Gölbaşı ilçesinde sosyal etkinlikler tüm hızıyla devam ediyor. Gölbaşı ilçesi Fatih Konteyner Kent Bölgesinde yapılan etkinlik, Çarşamba günü TOKİ konteyner kentte ve Perşembe günü ise 15 Temmuz Demokrasi Meydanında halka açık olarak oynanacak.

Yetkililer, çocukların ve büyüklerin doyasıya eğlendiği tiyatro oyununa herkesi davet ettiklerini ve beklediklerini söyledi. - ADIYAMAN