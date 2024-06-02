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Adıyaman'da LGS Sınavına 8 Bin 467 Öğrenci Katıldı

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Ortaokul 8. sınıf öğrencileri için tüm ülke genelinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesinde gerçekleştirilecek olan merkezi sınava Adıyaman'da 8 bin 467 öğrenci katıldı. Sınav sonuçları 28 Haziran 2024 tarihinde açıklanacak.

Ortaokul 8. sınıf öğrencileri için tüm ülke genelinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesinde gerçekleştirilecek olan merkezi sınava Adıyaman'da 8 bin 467 öğrenci katıldı.

Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liseleri, Anadolu teknik programlarına öğrenci seçmek amacıyla gerçekleştirilecek olan Liselere Geçiş Sistemi Sınavı (LGS) başladı.

Liselere Geçiş Sistemi çerçevesinde merkezi sınav, Adıyaman'da 8 ilçede 33 okulda 8 bin 467 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Adıyaman merkezde 4 bin 570, Besni ilçesinde 734, Çelikhan ilçesinde 217, Gerger ilçesinde 247, Gölbaşı ilçesinde 512, Kahta ilçesinde bin 807, Samsat ilçesinde 91, Sincik ilçesinde 159, Tut ilçesinde de 130 olmak üzere toplam 8 bin 467 öğrenci sınava girdi. Sınav sonuçlarının ise 28 Haziran 2024 tarihinde açıklanacağı öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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