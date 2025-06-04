Adıyaman'da Kurban Bayramı Hazırlığı: Bıçak Bileyicilere Yoğun İlgi

Adıyaman'da Kurban Bayramı Hazırlığı: Bıçak Bileyicilere Yoğun İlgi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı öncesinde Adıyaman'da vatandaşlar, körelen bıçaklarını bilemek ve yeni bıçaklar almak için bıçakçı ve bileyicilerin önünde yoğunluk oluşturuyor. Bıçaklar 30 TL ile 2000 TL arasında değişen fiyatlarla bileme işlemi yapılıyor.

Adıyaman'da yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde bıçak bileyen ve satışını yapan iş yerlerinde yoğunluk yaşanıyor.

İslami kurallara uygun, körelen bıçaklar ile hayvana acı çektirmeden kurbanlıklarını kesmek isteyen vatandaşlar bıçak bileyicilerin önünde yoğunluk oluşturdu. Körelen bıçakları bilemek yada yeni bıçak almak isteyenler bıçakçı ve bileyicilerin yolunu tuttu. Bıçakçıların yanı sıra demir doğrama işi yapan esnafta da bıçak ve satır bilemek için çarklar dönüyor. Kentte 30 TL'ye bıçak, 60 TL'ye ise satır bileniyor. Yeni bıçak almak isteyenler ise 200 TL ile 2 bin 500 TL arasında değişen fiyatlardaki bıçaklardan satın alabiliyor. Bıçakçı esnafı Aydın Gül, bu yıl oldukça büyük bir yoğunluğun olduğunu ve bıçak bileme işlemlerinin aylar öncesinden başladığını dile getirdi. Vatandaş İbrahim Bozkurt ise, "Bayram için buradayız. Bıçaklarımızı bilemeye getirdik, bayram hazırlığı yapıyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
19 bin 800 mahkumun tahliyesi için gözler Resmi Gazete'de

Binlerce mahkumun tahliyesi ne zaman başlayacak? Gözler bu adımda
Marmaray'daki olayda 'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler

'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler
CHP'li belediyelere yolsuzluk soruşturması! 5'i belediye başkanı 22 kişi tutuklandı

CHP'li belediyelere operasyon! 5'i belediye başkanı 22 kişi tutuklandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bodrum'da 1 lahmacuna servet ödedi! Yaptığı yorum bomba

Bodrum'da 1 lahmacuna servet ödedi, fiyatı yine de ucuz geldi
Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu

Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği netleşti
Tarlaya dron ile saldırı düzenlendi, 85 dönüm ekin kurudu

Tarlaya dron ile saldırı düzenlendi, 85 dönüm ekin kurudu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Sokak köpekleri parkta oynayan küçük çocuğa saldırdı

Köpeklerin elinde can çekişti, arkadaşları da vahşete şahit oldu
4 boynuzlu koç kurban pazarının gözdesi oldu

Pazarın gözdesi oldu! Her gören telefona sarıldı
Derya Uluğ sahneye uçarak geldi, 9 kilo ağırlığındaki elbisesiyle şaşırttı

Harbiye sahnesine uçarak geldi, 9 kiloluk elbisesiyle olay oldu
100 milyon euro maaşa 'Hayır' dedi

100 milyon euro maaşa "Hayır" dedi
Anlaşma tamam! Modric'in yeni takımı belli oldu

Anlaşma tamam! İşte Modric'in yeni takımı
İddia olay! Trabzon'u sel götürürken, belediye başkanı Amsterdam'da

Şehri sel götürürken belediye başkanı yurt dışında ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.