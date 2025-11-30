Haberler

Adıyaman'da Kredi Kartı Borçları Yüzde 79,1 Arttı

Güncelleme:
Adıyaman, TÜİK verilerine göre kredi kartı borcundaki artışla Türkiye'de birinci sırada yer alıyor. Ayrıca, icra dosyalarının sayısı 9 binden 18 bine fırladı. Ekonomik sıkıntılar ve deprem sonrası derinleşen yaralar vatandaşları zor durumda bırakıyor.

(ADIYAMAN) - Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Gani Bereket, TÜİK verilerine göre Adıyaman'ın deprem bölgesindeki iller arasında kredi kartı borcu artışında yüzde 79,1 ile birinci sırada yer aldığını açıkladı. Adıyaman Baro Başkanı Avukat Bilal Doğani ise, icra dosyalarının sayısının 9 binden 18 bine yükseldiğini belirtti.

6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşayan Adıyaman, kredi kartı borçlarındaki artışla Türkiye'de zirveye çıktı. Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Meclis Başkanı Gani Bereket, TÜİK verilerine göre, şehirde kredi kartı borcu artışının yüzde 79,1 ile Türkiye genelinde ilk sırada olduğunu açıkladı.

Bereket, Adıyaman'ın yatırım, üretim ve istihdam açısından ciddi sıkıntılar yaşadığını belirterek, "Hiç iyi şeylerle anılmıyoruz. Yatırım yok, istihdam yok, üretim yok. Esnafımız konteyner dükkanlarda ayakta kalmaya çalışıyor, OSB'de üretim her geçen gün düşüyor, kalifiye eleman yok, gelir yok ama borç var" dedi.

Kentteki ekonomik darboğazı gösteren bir başka veriyi de paylaşan Bereket, "Adıyaman gibi borç batağında bir kentte, sadece bir ayda kesilen trafik cezası 53 milyon 44 bin TL. Bu para bir ayda esnafın kasasına girmiyor bile. Bu tablo sürdürülebilir değil" ifadelerini kullandı.

Bereket, TÜİK verilerine göre kredi kartı borcu artışında deprem bölgesindeki illerin ilk dört sırayı oluşturduğunu açıkladı. Buna göre, Adıyaman yüzde 79,1 ile birinci sırada yer alırken, Kahramanmaraş yüzde 77,1, Hatay yüzde 70,4 ve Malatya yüzde 70,1 ile onu takip ediyor.

Adıyaman'ın Güneydoğu Anadolu'nun en fakir ili haline geldiğini belirten Bereket, "Bu sorun yerel imkanlarla çözülemez. Adıyaman ciddi destek almadan ayağa kalkamaz. Devletimiz acilen sanayi yatırımlarını teşvik etmeli, vergi ve sigorta indirimi sağlamalı, düşük faizli kredi ve can suyu destek paketlerini hayata geçirmelidir" çağrısında bulundu.

"İcra dosyaları ise 9 binden 18 bine fırlamış halde"

Adıyaman Baro Başkanı Avukat Bilal Doğan ise ekonomik krizin sosyal hayata etkilerine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman'da sadece binalar değil, hayatlar da yıkıldı. Depremin ardından geçen zamana rağmen şehirde ekonomik yaralar derinleşerek büyüyor. Alım gücü her geçen gün biraz daha erirken, vatandaş geçimini kredi kartlarıyla sağlamaya çalışıyor. Kredi kartı borçları yaklaşık yüzde 80 artmış durumda. Adıyaman'da icralık olan kişi sayısı 2023 yılında 9 bin 137, 2024 yılında 16 bin 273 ve 2025 yılında Kasım ayı itibarıyla 18 bin 181'e ulaşmıştır. Bu rakamlar halkın borç ve faiz batağında olduğunu gösteriyor."

Kaynak: ANKA / Yerel
