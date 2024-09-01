Adıyaman'da KPSS Ön Lisans sınavına giren adaylar ter döktü. Kapılar kapatıldıktan sonra okula gelen bir aday ise sınav saati ile binaya giriş saatini karıştırınca içeri alınmadı.

ÖSYM tarafından iki yılda bir gerçekleştirilen KPSS Ön Lisans oturumu gerçekleştirildi.

10.15'te başlayan ve 120 sorudan oluşan sınavda adaylara genel yetenek-genel kültür testleri uygulandı. 130 dakika cevaplama süresi verilecek sınavda, ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

Adıyaman'da 43 binada yapılan sınava 13 bin 500 kişi katılım sağladı.

Sınava girecek olan adaylar erken saatlerden itibaren sınavı yapılacağı binaya geldi. Adayların yakınları da okul önünde bekledi. Üst araması yapılan adaylar, belgelerinin kontrol edilmesinin ardından sınav salonlarına alındı. Saat 10.00 itibariyle kapılar kapatılarak geç kalan adaylar alınmadı. Bir aday ise 10.15 olan sınav saatini 10.00 olan giriş saati ile karıştırdı. Bina önüne gelen adaya kapıların kapatıldığı ve içeri girişlerin sonlandırıldığı ifade edildi. Sınav sonuçları 20 Eylül'de açıklanacak. - ADIYAMAN