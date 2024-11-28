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Adıyaman'da Koruma Altındaki Sarı Benekli Semender Görüldü

Adıyaman'da Koruma Altındaki Sarı Benekli Semender Görüldü
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Adıyaman'da yapımı devam eden bir evde, nesli tükenmekte olduğu için koruma altında olan sarı benekli semender vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Bu tür, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koruma projeleri kapsamında yer alıyor.

Adıyaman'da türüne az rastlanan ve nesli tükenmekte olduğu için koruma altına alınan sarı benekli semender görüldü.

Kent merkezinde yapımı devam eden bir evde sarı benekli semenderi gören vatandaşlar semenderi, cep telefonuyla görüntüledi.

Sarı benekli semender, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hayata geçirdiği 'Ulusal biyolojik çeşitlilik envanter ve izleme projesi' dahilinde koruma altında bulunan türler kategorisinde yer alıyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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