Adıyaman'da Koruma Altındaki Sarı Benekli Semender Görüldü

Adıyaman'da türüne az rastlanan ve nesli tükenmekte olduğu için koruma altına alınan sarı benekli semender görüldü.

Kent merkezinde yapımı devam eden bir evde sarı benekli semenderi gören vatandaşlar semenderi, cep telefonuyla görüntüledi.

Sarı benekli semender, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hayata geçirdiği 'Ulusal biyolojik çeşitlilik envanter ve izleme projesi' dahilinde koruma altında bulunan türler kategorisinde yer alıyor. - ADIYAMAN