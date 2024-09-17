Adıyaman'da Konteyner Kentte Asayiş Denetimleri Artırıldı

Adıyaman'da depremzede vatandaşların kaldığı konteyner kentte asayiş denetimleri aralıksız devam ediyor.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı mahalle ve çarşı bekçileri tarafından kent merkezinde bulunan konteyner kentlerde güvenlik önlemleri artırıldı. Hırsızlık ve kavga gibi olayların ile olumsuzkların yaşanmaması adına tedbirler alınıyor. Güvenlik önlemleri kapsamında mahalle ve çarşı bekçileri, konteyner kent içerisinde yaptıkları yaya devriyelerin yanı sıra şüpheli gördükleri araç ve şahıslarda da inceleme gerçekleştiriyor.

Denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı. - ADIYAMAN