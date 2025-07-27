Adıyaman'da Kene Isırdı, Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Adıyaman'da Kene Isırdı, Kadın Hastaneye Kaldırıldı
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Adıyaman merkezde kulağını kene ısıran kadın, yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. İlk müdahale olay yerinde yapıldı ve sağlık durumu iyi olduğu bildirildi. Yetkililer, kene vakalarına karşı vatandaşları uyarıyor.

Adıyaman'da kulağını kene ısıran kadın hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez 2663 Sokak'ta ikamet eden Fatma L., isimli kadının kulağını kene ısırdı. Kene ısırığını fark eden yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Fatma L., daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yetkililer, kene vakalarına karşı vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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