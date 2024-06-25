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Adıyaman'da Kaybolan 4 Yaşındaki Kız Çocuğu İHA Muhabiri Tarafından Bulundu

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Adıyaman'da kaybolan 4 yaşındaki bir kız çocuğu, İHA muhabiri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi. Muhabir, çocuğu cadde ortasında koşarken fark etti ve durumu yetkililere bildirdi.

Adıyaman'da kaybolan 4 yaşındaki minik kız çocuğun ailesi İHA Muhabiri tarafından bulunarak teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesi eski Devlet Hastanesi yakınlarında 4 yaşlarındaki bir kız çocuğunun cadde ortasında ağa sola koşturduğunu gören İHA Adıyaman Muhabiri Cihan Kizir, küçük çocuğu cadde ortasından alarak ailesine ulaşmaya çalıştı. Küçük çocuğun kaybolduğunu anlayan Kizir, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Durumu ekiplere bildiren aynı zamanda civarda araştırmalar yapan Kizir, küçük çocuğun ailesine ulaştı. İHA Muhabiri Kizir, küçük kızı yabancı uyruklu ailesine teslim etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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