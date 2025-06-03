Adıyaman'da Karayılan, Araçların Altında Kalarak Telef Oldu

Adıyaman'da Karayılan, Araçların Altında Kalarak Telef Oldu
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Adıyaman'da sıcak havaların etkisiyle yola çıkan 1,5 metre uzunluğundaki karayılan, yoğun trafikte araçlar tarafından ezilerek telef oldu. O anlar cep telefonlarıyla kaydedildi.

Adıyaman'da, şehir merkezinin en işlek caddesine çıkan karayılan araçların altında kalarak telef oldu.

Adıyaman'da merkez Atatürk Bulvarı Karayolları Kavşağı yakınlarında sıcak havaların etkisiyle yerleşim alanlarına yakın olan bölgeden çıkan yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki karayılan karayoluna çıktı. Yolun karşı tarafına geçmeye çalışan karayılan yoğun trafikte araçların altında kalarak ezildi.

Yılanın telef olduğu anlar bazı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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