Adıyaman'da Kar Yağışı Ulaşımı Aksatıyor

Adıyaman'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 122 köy ve bu köylere bağlı 176 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Adıyaman'da hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı, ulaşımı aksatıyor. Merkez 24, Besni 19, Çelikhan 20, Gerger 29, Gölbaşı 4, Kahta 4, Sincik 17, Tut 5 olmak üzere toplam 122 köy ve bağlı 176 mezraya ulaşım sağlanamıyor. Adıyaman İl Özel İdare ekipleri yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - ADIYAMAN