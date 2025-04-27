Adıyaman'da Kanatlı Eti Tesisinde Denetim Yapıldı

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte faaliyet gösteren kanatlı eti parçalama tesisinde kontrol ve denetim yapıldı.

Ekipler tarafından tesis içerisinde yapılan denetimde işletmenin soğuk hava depolarında bulunan tavuk ürünlerinin son tüketim tarihleri ve parçalama ünitesi kontrol edildi. Ürünlerin muhafaza koşullarının ve yapılan üretimin hijyen esaslarına uygunluğuna bakıldı.

Ayrıca, gıda kontrol görevlileri tarafından işletme yönetimi ve çalışanlarına gıda güvenliği ve hijyeni hakkında bilgilendirme yapıldı. - ADIYAMAN