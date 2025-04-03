Kılıçdaroğlu tartışmalara noktayı koydu: Kurultayda aday değilim

Kurultayda aday olacak mı? Kılıçdaroğlu tartışmalara noktayı koydu
Boykot çağrısı soruşturmasında fenomen doktor da gözaltına alındı

Boykot soruşturmasında fenomen doktor da gözaltına alındı
Trabzon'da İmamoğlu'na destek standında bıçaklı saldırı

İmamoğlu'na destek için açılan stantta bıçaklı saldırı
Bir ilçe diken üstünde! Yedikleri yemek 300 kişiyi hastanelik etti, 2 kişi yoğun bakımda

300 kişi hastaneye kaldırıldı, 2'si yoğun bakımda! İşletme kapatıldı

Adıyaman'da Kamyon ile Minibüs Çarpıştı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen kazada, bir kamyon ile minibüs çarpıştı. Minibüs sürücüsü ağır yaralanırken, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Adıyaman'da kamyon ile minibüs çarpıştı: 1 ölü

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İ.Z.yönetimindeki 27 BAS 332 plakalı minibüs ile E.K. yönetimindeki 02 AEV 665 plakalı kamyon, Kahta-Adıyaman karayolu Kukelan mevkiinde çarpıştı. Meydana gelen kazada İ.Z.ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, İ.Z., olay yerine gelen ekiplerce yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan İ.Z., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İ.Z.'nin cenazesi daha sonra hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TÜRKOĞLU - Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.